Поліцейські затримали водія, який у стані сп’яніння на смерть збив пішохода і втік з місця події

Поліцейські оперативно розшукали 39-річного зловмисника і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 червня, близько 20.00 години по вулиці Боженка в смт Понінка на Полонщині.

39-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» допустив наїзд на місцевого жителя, після чого зник з місця події. Потерпілий від отриманих травм загинув.

Після отримання повідомлення про подію керівництвом поліції на території району було введено план «Перехват».

За деякий час поліцейські розшукали і затримали зловмисника в м. Полонному. Перевірка показала, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області