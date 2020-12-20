Поліцейські затримали жителя Берегівщини, який скоїв розбійний напад на жінку

У селі Вари Берегівського району зловмисник з ножем, вимагаючи гроші, напав на односельчанку. Працівники поліції оперативно затримали чоловіка та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває

Вчора, 19 грудня, близько 10-ої години вечора, за допомогою до поліцейських звернулася 56-річна жителька села Вари, що на Берегівщині. Жінка повідомила, що невідомий чоловік в масці проник на її подвір’я та з ножем в руках вимагав гроші. Зловмисник наніс потерпілій удари та порізи руки, після чого відібрав у неї 1000 гривень.

У результаті вдало проведеної оперативної роботи, особу зловмисника швидко встановили. Як з’ясували працівники сектору кримінально поліції Берегівщини, напад на жінку скоїв її односелець. Раніше судимого 50-річного мешканця села Вари затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом злочину слідчі Берегівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Усі обставини справи буде з’ясовано в ході досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області