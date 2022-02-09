Поліцейські затримали жителя Кременеччини, який убив батька та поранив брата

Сварка через м’ясо та алкоголь — причина вбивства на Кременеччині. Житель одного із сіл з ножем напав на батька та рідного брата. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

За словами сусідів, родина вважалася неблагополучною. Жоден з чоловіків не працював, перебивалися тимчасовими підробітками. Зароблене одразу пропивали. Не рідкістю були у цій родині сварки та бійки.

Уже у ході розслідування стало відомо, що у день нещастя, батько з одним із синів пішов до сусіда допомагати колоти свиню.

Молодший в цей час допомагав по господарству односельчанину неподалік. За виконану роботу з одними розрахувалися свіжининою, а з іншим — алкоголем.

Конфлікт між родичами виник під час вечері. Батько та брат відмовилися ділитися із членом сім’ї м’ясом. Це розізлило чоловіка і він схопив ніж та вдарив ним батька у груди. За тата заступився старший син. Проте не зміг нічого зробити — нападник ножицями вдарив його в обличчя та втік з хати. Про свій вчинок він одразу розповів сусідові.

Односельчанин вирішив переконатися в почутому. Зайшовши на подвір’я, виявив бездиханне тіло пенсіонера, а поруч й сина, який стікав кров’ю. Він одразу викликав швидку та поліцію. Проте медики констатували лише смерть 61-річного чоловіка. Іншого пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення.

За кілька годин розшукали слідчі спільно з дільничним і самого підозрюваного. Останній в усьому зізнався. Його затримали та оголосили підозру згідно із статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області