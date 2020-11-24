Поліцейські затримали жителя Лиману, який до смерті забив свою дружину

Під час сварки в своєму будинку 40-річний чоловік побив дружину побутовими предметами по голові та пішов спати. Виявивши жінку мертвою, зловмисник з двома дітьми поїхав. Вбиту виявили поліцейські, які прибули на повідомлення про пошкодження вікон у будинку.

В поліцію звернулася жінка, яка повідомили, що у її родички в будинку розбиті вікна і на телефонні дзвінки вона не відповідає. Приїхавши на виклик, поліцейські виявили, що будинок був відчинений, вдома нікого не було. Оглянувши господарські будівлі, правоохоронці виявили тіло господарки будинку з ознаками насильницької смерті.

Оперативники почали розшукувати чоловіка жінки – раніше судимого 40-річного місцевого жителя, адже виявлені речові докази вказували на його причетності до злочину. Того ж дня він був затриманий.

Чоловік розповів, що, перебуваючи в нетверезому стані, через ревнощі посварився з дружиною та побив її, у результаті чого жінка померла. Зрозумівши, що накоїв, він забрав двох неповнолітніх дітей і спробував сховатися.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

В даний час підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, надалі буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу. // Стопкор