Поліцейські затримали злочинну групу збувачів підроблених грошей

Затримані спеціалізувалися на реалізації доларів США, євро та гривні.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції, працівники слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та за силової підтримки спецпідрозділу СБУ «Альфа» викрили етнічну злочинну групу фальшивомонетників.

До складу групи входили іноземці та громадяни України. Встановлено, що члени групи закуповували, зберігали та збували підроблені грошові кошти – банкноти номіналом 100 та 50 доларів США. Злочинна група діяла на території Києва, Київської, Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

У четвер, 4 лютого, у м. Одеса правоохоронці затримали правопорушників під час чергової спроби реалізувати 14600 підроблених доларів США.

Було проведено ряд санкціонованих обшуків у транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів, у результаті чого виявлено та вилучено гроші різного номіналу та валюти, зброю, мобільні телефони та кліше для виготовлення підроблених купюр.

Наразі п’ятьох членів злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Затриманим може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України