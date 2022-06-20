Поліцейські затримали зловмисника, причетного до ножових поранень львів’янина

За скоєне підозрюваному загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

18 червня, близько 14.30, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Науковій у Львові виявлено чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітки та черевної порожнини.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники Львівського районного управління поліції №2.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції встановили, що того дня 44-річний місцевий житель прийшов у гості в одну із квартир на вулиці Науковій. Там між ним та раніше судимим львів’янином віком 43 роки виник конфлікт, під час якого затриманий двічі вдарив ножем потерпілого. Травмований чоловік вийшов із помешкання на вулицю, де його знайшли непритомним.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Речові докази вилучено.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області