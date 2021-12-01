Поліцейські затримали зловмисника, причетного до зухвалого пограбування стриянина

За скоєне затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

30 листопада, близько 22.00, до поліції надійшло повідомлення від 42-річного мешканця міста Стрий про те, що на вулиці Вокзальній його пограбував невідомий чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники Стрийського районного управління поліції. Як встановили правоохоронці, на вулиці до потерпілого підбіг невідомий, завдав кілька ударів в спину та заволодів його барсеткою, де були грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого втік.

Вивчивши записи з камер відеоспостереження та провівши інші оперативно-розшукові заходи, вже протягом трьох годин оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника, 27-річного місцевого мешканця.

Речові докази у нього вилучені.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області