Поліцейські затримали зловмисника, який до смерті побив перехожого в Ірпені

4 листопада о 06:40 до поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпені в парку «Незнайка» лежить чоловік без свідомості.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та швидка медична допомога.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що напередодні 34-річний житель міста Бориспіль відпочивав в Ірпені. Між ним та 21-річним перехожим раптово виникла сварка, в результаті якої молодик наніс бориспільчанину тілесні ушкодження, що спричини смерть.

Поліцейські встановили та затримали особу зловмисника в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Київської області