Поліцейські затримали зловмисника, який напав на таксиста та заволодів його автомобілем

24-річний житель Саврані мав відвезти молоду пару, що приїхала з-під Києва, до автобусної зупинки і посадити на маршрутку, аби вона доїхала додому. Поїздка скінчилася тим, що захмелілий 31-річний пасажир накинув на шию кермувальника шарф і став душити, поки той не вирвався і не втік. Правопорушник тим часом сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею геть.

Про подію потерпілий сповістив у поліцію. Отримавши від заявника опис пасажирів та мінімальну інформацію про те, куди вони планували їхати, оперативники територіального відділення поліції та Департаменту карного розшуку Нацполіції швидко встановили, хто вони такі, а за кілька годин розшукали їх біля Києва.

Зі слів правопорушника, який 14 років відсидів у місцях позбавлення волі за тяжкі злочини, він відібрав у таксиста машину, бо не мав грошей, щоб заплатити ні йому, ні маршрутчику. Доїхавши до Київщини, він кинув автомобіль прямо на трасі, як непотріб, забравши з собою документи та телефон, який вирвав з рук водія, коли той тікав, і попутками дістався дому.

Дії зловмисника поліцейські кваліфікували за ч.3 ст.289 Кримінального кодексу, що передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Також слідчі вирішують питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтями 187 (Розбій) та 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією сектору поліцейської діяльності № 2)