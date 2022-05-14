Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав будинок жителів села Підвиноградів на Закарпатті

Сьогодні, 14 травня, близько 6-ої години ранку до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з будинку жителя села Підвиноградів. Потерпілий заявив, що зникло 28 тисяч гривень.

На місці події працівники поліції провели огляд, опитали потерпілих та можливих очевидців і опрацювали записи з найближчих камер відеоспостереження. З’ясувалося, що крадій проник до будинку через незачинені двері та викрав звідти жіночу сумочку, в якій і зберігалися грошові кошти.

Відштовхуючись від отриманих даних, співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів та за «гарячими слідами» затримали підозрюваного у крадіжці.

Ним виявився 17-річний раніше судимий за майнові злочини односельчанин потерпілих. У фігуранта вилучили викрадені грошові кошти. Його самого ж, у порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Відповідно до санкції цієї статті затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зараз слідчі готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру та звертатимуться до суду з клопотанням щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області