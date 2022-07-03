Поліцейські затримали зловмисника, який перекинув наркотики через паркан колонії

1 липня у Вінницькому районі поліцейські затримали постачальника наркотиків до виправної колонії. Зловмисник раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Близько 12.00 години під час несення служби працівники поліції помітили, як невідомий чоловік перекинув через паркан пенітенціарної установи пакунок.

Як з’ясувалось, у ньому були наркотики – канабіс та амфетамін.

За словами керівника Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Ігоря Чебана, поліцейські відразу затримали зловмисника на одній з вулиць селища. Ним виявився раніше судимий 29-річний мешканець міста Літин.

Вилучене направлено на експертизу.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області