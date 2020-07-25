Поліцейські затримали зловмисника, який вимагав три тисячі доларів у мешканця Львівщини

За рішенням суду підозрюваний, 38-річний житель одного з селищ Сокальського району, перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

У Сокальське відділення поліції 23 липня за допомогою звернувся 62-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що до нього додому приїхав 38-річний житель сусіднього селища та вимагав у нього грошові кошти у сумі три тисячі доларів США. При цьому він залякував господаря та погрожував йому фізичною розправою.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, екіпажі швидкого реагування патрульної поліції, співробітники сектору кримінальної поліції та інших служб територіального підрозділу поліції.

Встановивши, на якому автомобілі поїхав зловмисник, поліцейські негайно розпочали розшук. Невдовзі виявили та, після переслідування, затримали його.

Слідчі Сокальського відділення поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області