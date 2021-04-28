Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Миколаєві

28 квітня у ході спецоперації слідчі Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку та Миколаївського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури та за силової підтримки бійців КОРД затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства миколаївця, що сталось 15 квітня у дворі багатоповерхівок по вулиці Декабристів. Тоді 38-річний потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень у спину, від яких загинув.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили гільзи, які вилучили та направили на експертизу.

У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 17-річний житель мікрорайона Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов’язаний із триманням під вартою.

Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку.

— Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі, — розповідає начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет. – Наразі перевіряється коло друзів підозрюваного, які відносять себе до кримінального світу, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.

Наразі слідчі вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області