Поліцейські затримали 25-річного молодика за пограбувавання киянина

Під час раптового конфлікту з 50-річним чоловіком, зловмисник накинувся з кулаками на потерпілого й відібрав його рюкзак з мобільним телефоном. Порушнику оголошено про підозру, він перебуває під вартою.

На спецлінію 102 звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що його пограбував незнайомець. За словами потерпілого, він зробив зауваження чоловіку, який підозріло себе поводив та щось шукав біля будинку.

Останній на висловлювання киянина відреагував агресивно та розпочав бійку, у ході якої відібрав рюкзак 50-річного чоловіка та втік. В рюкзаку підозрюваний знайшов телефон та здав його до ломбарду.

Оперативники Дніпровського управління поліції протягом двох годин розшукали та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 25-річний місцевий мешканець.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі судом міста Києва фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва