Поліцейські затримали 32-річну вінничанку, яка передала ув’язненому наркотики, заховані у продуктах

18 січня слідчі відділу поліції №1 Вінницького райуправління, за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. За такий злочин жінка ризикує провести за ґратами до десяти років.

17 січня працівники Вінницької виправної колонії під час перевірки передачі, яка надійшла 38-річному ув’язненому, виявили ліки, вільний обіг яких обмежений, та канабіс. Нарковмісні речовини були заховані у картоплі.

На місці події, слідчо-оперативна група поліції провела необхідні процесуальні дії та вилучила речові докази. 32-річну вінничанку затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вилучене направлено на експертне дослідження. Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (збут чи передача наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ГУ Національної поліції у Вінницькій області