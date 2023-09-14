Поліцейські затримали 43-річного одесита за підозрою у викраденні та незаконному позбавленні волі чоловіка

Зловмисник побив, зв’язав та змусив 22-річного знайомого залізти у багажне відділення автівки, де той провів більше двох годин. За скоєне порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія сталася 11 вересня близько п’ятої години вечора на території одного з приватних домоволодінь у селищі Лиманка, де компанія святкувала день народження господаря будинку. Зухвала поведінка 22-річного учасника свята, який зламав мікшерний пульт, визвала незадоволення одного з гостей, тому він вирішив провчити молодика. Зловмисник вийшов з останнім у двір, де наніс кілька ударів по обличчю й тулубу та пляшкою вдарив по голові.

Цього йому виявилося замало і він, погрожуючи застосуванням фізичної сили, вивів молодика на вулицю, зв’язав йому руки ліпкою стрічкою і змусив залізти у багажник легковика-універсала, на якому приїхав, сів за кермо і поїхав у місто. На вулиці Іцхака Рабіна зловмисник залишив транспортний засіб із «в’язнем» у багажному відділенні неподалік свого будинку, а сам попрямував додому. Наляканий молодик кілька годин лежав мовчки, а потім ногою розбив бокове скло автомобіля та почав звати на допомогу. Невдовзі його почули перехожі, які й повідомили про подію до поліції.

Вже наступного дня оперативники територіального підрозділу поліції встановили особу правопорушника, яким виявився 43-річний одесит, і затримали його в процесуальному порядку.

«За наявності достатніх доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незаконному позбавленні волі і викраденні людини, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – повідомив слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Андрій Нєдов.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції №1