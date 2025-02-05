поліцейські затримали 52-річного киянина, який зберігав боєприпаси у власній оселі

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та 148 патронів. Зловмиснику повідомлено про підозру. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції надійшла інформація від місцевої мешканки про сильне задимлення в під’їзді будинку по провулку Моторному. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група та працівники ДСНС для з’ясування обставин події.

Прибувши на виклик, правоохоронці встановили, що задимлення відбулося через димову шашку кинуту одним із жителів будинку. Свідки повідомили, що чоловік ймовірно зберігає у своїй оселі зброю, оскільки раніше погрожував мешканцям її застосуванням.

Поліцейські територіального управління поліції за силової підтримки працівників КОРД провели невідкладний обшук житла фігуранта, де виявили гранату з запалом та 148 патронів. Правоохоронці вилучили речові докази, а 52-річного власника оселі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження набоїв та боєприпасів і з якою метою чоловік їх зберігав наразі з’ясовується.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів без передбаченого законом дозволу підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва