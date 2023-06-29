Поліцейські затримали афериста, який ошукав волинянку за схемою «Ваша донька потрапила у ДТП»

Зловмисник зателефонував потерпілій та повідомив, що її донька перебуває в лікарні. Жінка віддала зловмиснику 1000 доларів США та 2000 гривень, які нібито мали піти на лікування. За менше, ніж пів години, шахрая встановили та затримали оперативники.

Про інцидент заявила до поліції сама 51- річна потерпіла, коли оговталась та зрозуміла, що зіштовхнулася із шахраєм. Зловмисник працював за відомою схемою: він зателефонував до жінки та повідомив, що працює у лікарні, куди доставили її доньку у важкому стані після ДТП.

«Шахрай сказав заявниці, що для лікування потрібні кошти і він особисто прийде та забере їх. Аби лучанка не могла ні з ким порадитися та зв’язатися з донькою, він розмовляв з нею аж до приходу під квартиру. Жінка піддалася емоціям і віддала так званому медику 1000 доларів і 2000 гривень», – розповів т.в.о. заступника начальника Луцького РУП Сергій Лавренчук.

Після передачі грошей зловмисник продовжував «тримати на телефоні» жінку, аби відтягнути її звернення до правоохоронців і відійти якомога далі від помешкання. Проте лучанка зв’язалася з донькою, переконалася, що з нею все гаразд, і одразу повідомила у поліцію.

Правоохоронці одразу ж розпочали опрацьовувати камери спостереження, слідову інформацію, склали портрет зловмисника за описом потерпілої. Завдяки ретельній та оперативній роботі схожу підозрілу особу затримали вже за пів години. Це був 35-річний мешканець Рівного, при ньому виявили і гроші, які передала потерпіла.

Наразі за цим фактом розпочато розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Волинської області