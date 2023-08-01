Поліцейські затримали буковинця підозрюваного у вчиненні умисного вбивства

Зловмисник завдав декілька ударів буковинцю, унаслідок яких останній помер. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі.

29 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Берегометі у будинку виявлено померлого 56-річного чоловіка. Для з’ясування обставин події за адресою виїхали працівники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група Вижницького відділу поліції. На місці події правоохоронці виявили тіло власника будинку з явними тілесними ушкодженнями.

В подальшому правоохоронці встановили, що напередодні між господарем та 57-річним чоловіком, який тимчасово проживав у цьому ж будинку виникла суперечка. Під час конфлікту старший чоловік завдав тілесних ушкоджень молодшому, після чого пішов з будинку. Також встановлено, що чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області