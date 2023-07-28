поліцейські затримали черкащанина, який завдав ножові поранення своєму товаришу

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Подія сталася 27 липня, близько другої години ночі, у Черкасах. Під час відпочинку між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого правопорушник накинувся на товариша з ножем та наніс поранення в область спини. В результаті 35-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області