Поліцейські затримали чернівчанина за замах на вбивство знайомого

3 липня у Чернівцях під час суперечки чоловік намагався позбавити життя знайомого. За цим фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування та вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Під час досудового розслідування працівники Чернівецького районного управління поліції встановили, що того вечора, 42-річний місцевий житель, проходячи по проспекту Незалежності в обласному центрі, зустрів знайомого. Чернівчанин запросив 36-річного товариша на бесіду. Під час спілкування, між чоловіками, через раніше неприязні відносини виникла суперечка. В ході конфлікту старший з чоловіків наніс ножем удар у шию молодшому та втік з місця інциденту.

Потерпілий мав досвід зупинки кровотечі та не допустив свою загибель. Лікарі діагностували у чоловіка тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани в ділянці шиї.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) і ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За клопотання правоохоронців суд обрав чернівчанину запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області