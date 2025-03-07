Поліцейські затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автівку в Одесі (фото)

48-річному фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Подія сталася наприкінці лютого вночі в Київському районі міста. Внаслідок підпалу одного автомобіля загорівся ще один, припаркований поряд. Займання побачили місцеві мешканці та викликали вогнеборців, які загасили полум’я. Люди, на щастя, не постраждали.

В рамках розпочатого кримінального провадження співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили палія. Ним виявився безробітний 48-річний житель Київського району, раніше судимий за шахрайство.

Поліцейські встановили, що одесит отримав від невстановленої наразі особи через месенджер пропозицію за грошову винагороду підпалити транспортний засіб ЗСУ, але підшукав схожий на військовий мікроавтобус «Citroen Jumper» цивільного місцевого жителя, запаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Євгена Чикаленка. В комендантську годину, за порушення якої чинним законодавством досі не передбачене покарання, зловмисник облив легкозаймистою рідиною автівку і підпалив. Вогонь охопив транспортний засіб і перекинувся на поруч припаркований легковик «Cherry Tigo», що перебував у користуванні місцевої жінки.

Мікроавтобус вигорів майже вщент, а в легковика вогнем пошкоджений кузов. Сума збитків встановлюється.

Замовник отримав відео з результатом виконаної «роботи», але гонорару палій так і не отримав.

Поліцейські затримали правопорушника в процесуальному порядку. В якості речових доказів слідчі вилучили його мобільний телефон, одяг, у якому він скоював підпал, та інші речі, що становлять інтерес для слідства, частину з яких скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 757000 грн. Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси. Всі обставини злочину встановлюються», – розповів начальник слідчого відділення територіального відділу поліції Олег Зощук.

Одеське районне управління поліції № 1