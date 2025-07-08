Поліцейські затримали чоловіка, який пограбував жінку на дитячому майданчику у Подільському районі столиці

Зловмисник вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності — у 2020 році він спалив автівку своїй колишній дружині та її новому чоловіку, за що був засуджений до чотирьох років позбавлення волі. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, підозрюваному загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Повідомлення про злочин надійшло від 41–річної місцевої мешканки. Жінка розповіла правоохоронцям, що перебувала на території дитячого майданчику поряд із місцем мешкання, як до неї підійшов невідомий, вихопив мобільний телефон з рук та втік. На місце події направилися оперативні працівники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили особу зловмисника — ним виявився 46-річний безробітний киянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Відомо, що у 2020 році він спалив автівку своїй колишній дружині та її новому чоловіку, за що провів в місцях позбавлення волі чотири роки.

Завдяки оперативним діям поліцейські розшукали фігуранта неподалік місця вчинення злочину та вилучили ґаджет потерпілої, що вартує близько 20 тисяч гривень.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. До суду скеровано клопотання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За злочин передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва