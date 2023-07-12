Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував гранатою жінці з дитиною

Після двогодинних перемовин оперативники міста затримали зловмисника.

Злочин стався 11 липня близько 22.00 у квартирі в Індустріальному районі міста. Чоловік прийшов до квартири співмешканки, вирвав чеку та погрожував підірвати гранату. У приміщенні також перебувала їх спільна дитина – хлопчик 2021 року народження.

На місце події негайно прибули працівники кримінальної поліції, спецпризначенці КОРД, вибухотехніки, патрульні. Поліцейська операція тривала майже 2 години. О 23.55 оперативникам вдалось затримати 32-річного зловмисника, правоохоронці вмовили чоловіка передати їм боєприпас.

З місця злочину правоохоронці вилучили гранату Ф-1 із запалом. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З жінкою та дитиною все добре, постраждалих немає.

За вказаним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції