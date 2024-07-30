Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував бійку в центрі столиці

Всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці у Печерському районі між чоловіками сталася бійка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, працівники якої встановили учасників конфлікту та запросили їх до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Встановлено, що бійку розпочав 31-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння. Причини своїх дій він не пояснив.

Поліцейські затримали порушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, а відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва