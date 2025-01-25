Поліцейські затримали чоловіка, який з ножем напав на киянина, поки той гуляв із собакою

Через неприязні відносини порушник спочатку спровокував бійку із потерпілим, а згодом ножем завдав останньому декілька ударів у живіт та груди, після чого втік. За спричинення тяжких тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що на одній з вулиць Дніпровського району б’ються два чоловіка й один з них тяжко поранений. За викликом прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та бригада «швидкої».

За орієнтуванням, отриманим від свідків, правоохоронці оперативно розшукали та затримали нападника, 47-річного місцевого мешканця, в його оселі неподалік від місця події. Виявилось, що чоловік мав неприязні стосунки із постраждалим, тож коли зустрів його на вулиці із домашнім улюбленцем, спровокував бійку та ножем завдав ударів чоловікові у живіт та груди. Як наслідок, останній отримав тяжкі поранення та був госпіталізований до лікарні.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва