Поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури

Правоохоронці перевірили кожну будівлю й територію навколо неї – інформація виявилась хибною. Фігурантові було повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 зателефонував невідомий та повідомив, що він замінував декілька будівель у столиці та найближчим часом має намір привести вибухові пристрої у дію. За вказаними локаціями негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи та представники профільних служб. Під час обстеження будівель та споруд небезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції із залученням фахівців кримінального аналізу та спільно з колегами столичного главку з’ясували, що повідомлення про замінування надав 44-річний уродженець Донецької області, який наразі мешкає у столиці. Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, свої дії він адекватно пояснити не зміг.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

На час досудового слідства районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва