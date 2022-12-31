Поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві мешканки Миколаєва

Нині 23-річному зловмиснику повідомили про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Сьогодні, 30 грудня, вранці до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення, що в лісопарковій зоні виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Вжитими слідчо-розшуковими заходами оперативники відділу поліції № 2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку встановили особу чоловіка, причетного до злочину та його місцезнаходження.

Ним виявився 23-річний уродженець Донецької області.Зловмисника доставили до відділку, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєний злочин затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області