Поліцейські затримали двох чоловіків, які на замовлення підпалили автомобіль одесита
Слідчі оголосили зловмисникам підозру за ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Подія сталася в червні на території Київського району міста. Спільники чітко спланували злочин: звечора визначили місце знаходження потрібного їм транспортного засобу й затаїлись неподалік у своєму автомобілі, а на ранок, за кілька хвилин до завершення комендантської години, підпалили авто потерпілого, обливши займистою речовиною.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали правопорушників. Правоохоронці встановили, що чоловіки реалізували підпал за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, а автовласнику спричинили збитків на кілька сотень тисяч гривень.
«Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси оголосили фігурантам підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою шляхом підпалу. Цей злочин передбачений ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України і карається позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Зараз поліцейські вживають заходів щодо затримання замовника», – повідомив начальник територіального підрозділу поліції Олександр Мільчук.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet