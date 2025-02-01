Поліцейські затримали двох «гостей» столиці, які пограбували власників оселі, що їх приютили

Зловмисники приїхали до Києва влаштуватись на роботу та по рекомендації знайомого зупинились на ночівлю у двох хлопців. Приїзд фігуранти вирішили «відсвяткувати» з алкоголем, а коли потерпілі зробили їм зауваження — побили їх та пограбували, після чого втекли до Житомира. За скоєне молодикам загрожує до 10 років ув’язнення.

Затримали фігурантів оперативники Подільського управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу.

До правоохоронців звернулись двоє містян, 17 та 18 років, із повідомленням про злочин. Потерпілі розповіли, що напередодні їм зателефонував знайомий, який попросив приютити на декілька днів двох його друзів. Гості приїхали надвечір й вирішили влаштували застілля, яке тривало до середини ночі. Коли власники оселі зробили молодикам зауваження — ті завдали їм ударів кулаками у голову та, тікаючи, забрали речі: мобільні телефони, ноутбук, повербанки й інші пристрої, одяг, тощо.

За результатами комплексу розшукових заходів, поліцейські затримали підозрюваних у Житомирі в квартирі товариша, де вони мали намір переховатись. Фігуранти — молодики віком 19 та 24 років, останній раніше судимий за майнові злочини. Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили викрадені речі потерпілих у якості речових доказів.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювані перебувають під вартою з альтернативою внесення застави. Згідно із санкцією статті, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва