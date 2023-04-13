поліцейські затримали двох зловмисників за розбійний напад на іноземку

Правопорушники застосували фізичну силу до потерпілої, зв’язали її і відібрали у неї 10 тисяч доларів США та 460 тисяч гривень. Правоохоронці оперативно викрили зловмисників. За скоєне їм загрожує до 15-ти років із конфіскацією майна.

Під приводом обміну грошей, спільники попросили 51-річну громадянку іноземної держави зайти до павільйону, а там повалили її на підлогу, зв’язали і відібрали 10 тисяч доларів США та 460 тисяч гривень.

Нападники втекли з місця скоєння злочину на автомобілі, а потерпіла звернулася в поліцію.

«Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та Одеського районного управління поліції № 2 миттєво зреагували на повідомлення. Того ж дня вони затримали одного з фігурантів та встановили особу його спільника. Вранці наступного дня його також було затримано. У зловмисників вилучили частину грошей, здобутих злочинним шляхом, та затримали їх у процесуальному порядку», – розповів т.в.о. начальника ГУНП в Одеській області Іван Жук.

Також полковник поліції зазначив, що на підставі зібраних доказів слідчі ОРУП № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури Одеської області повідомили іноземцям 21-го та 28-ми років про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, (розбої), спрямованим на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Цей злочин передбачений ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області