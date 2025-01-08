Поліцейські затримали харків’янина, причетного до «замінування» ТЦ в Івано-Франківську

Оперативники кіберполіції встановили, що фігурант за винагороду встановив у своєму помешканні обладнання, за допомогою якого відбувалося поширення неправдивих повідомлень про замінування. Підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.

Кіберполіцейські Прикарпаття спільно зі слідчими слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва окружної прокуратури м. Івано-Франківська викрили 41-річного харківʼянина, причетного до розповсюдження неправдивих повідомлень про мінування громадських об’єктів.

Так, у листопаді минулого року до правоохоронців звернулися представники одного з торговельних центрів Івано-Франківська, яким надійшло повідомлення про замінування приміщення. Для перевірки інформації на місце оперативно прибули поліцейські вибухотехніки та кінологи. Вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин поліцейські не виявили.

Такий тип фальшивих повідомлень, метою яких є введення в оману аварійно-рятувальних служб та поліції, називають сватингом. Цей термін походить від англійського SWAT (Special Weapons And Tactics) – спеціальних підрозділів у США та деяких інших країнах, які оснащені особливим спорядженням і часто залучаються до реагування на загрози вибухів, захоплення заручників та подібні ситуації.

Кіберполіцейські Івано-Франківської області викрили 41-річного мешканця Харкова, причетного до розсилання неправдивих повідомлень про загрозу безпеці людей.

У ході слідства встановлено, що фігурант відгукнувся на пропозицію «легкого заробітку» в інтернеті. Одне із завдань передбачало розміщення та зберігання в помешканні обладнання, яке використовувалося для повідомлень про замінування.

Під час обшуку житла фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-картки та комп’ютерне обладнання, що підтверджує причетність мешканця обласного центру до протиправної діяльності.

Слідчі затримали фігуранта та оголосили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють фігуранта на причетність до вчинення аналогічних злочинів, встановлюють його спільників, а також відпрацьовують версію стосовно можливої співпраці з агентами рф.

Кіберполіція закликає бути обережними із пропозиціями роботи від невідомих осіб в інтернеті – це можуть бути спроби вербування ворогом для незаконної діяльності. Тому завжди перевіряйте роботодавця та не погоджуйтесь на сумнівні умови праці.

Департамент кіберполіції Національної поліції України