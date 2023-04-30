Поліцейські затримали мешканку Самбірщини, причетну до вбивства свого чоловіка

Як встановили правоохоронці, у ході конфлікту жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, нанесла потерпілому удар ножем у грудну клітину. Від отриманих травм 59-річний місцевий мешканець помер на місці події.

28 квітня, близько 17.20, до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що в приватному будинку одного з сіл Самбірського району виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого, 59-річного власника будинку.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до вбивства чоловіка причетна його дружина, 67-річна жителька цього ж села. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нанесла ножем удар у грудну клітину. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Зловмисницю затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області