Поліцейські затримали молодика, який пограбував курʼєра в Печерському районі столиці

Зловмисник напав на працівника служби доставки поблизу гуртожитку, куди той відвозив замовлення. Погрожуючи розбитою пляшкою, нападник змусив 21-річного хлопця перерахувати 700 гривень на його банківський рахунок. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення.

У вечірній час до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування місцевого мешканця. Оперативний черговий негайно скерував на місце події співробітників кримінальної поліції та слідчо-оперативну групу районного управління.

Поспілкувавшись із заявником, правоохоронці встановили, що 21-річний потерпілий працює у службі доставки й приїхав віддати клієнтам замовлення. Виходячи з приміщення, до нього підійшов невідомий й почав вимагати кошти. У подальшому чоловік розбив скляну пляшку та погрожував нею, доки хлопець не перерахував 700 грн на банківський рахунок зловмисника.

У ході комплексу першочергових розшукових заходів поліцейські спільно з відділом кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 24-річний місцевий мешканець. Останнього правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік від місця події.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва