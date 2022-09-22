Поліцейські затримали мукачівського наркоторговця одразу після чергового факту збуту

В ході тривалої оперативної роботи співробітники Мукачівського районного управління поліції викрили на наркозлочині 29-річного місцевого жителя. Чоловік підозрюється у торгівлі наркотиками на території райцентру.

Затримали наркоділка вчора, одразу після чергового збуту «дози» своєму клієнту. Після цього поліцейські провели за місцем проживання зловмисника невідкладний обшук, в результаті якого вилучили чорнові записи фігуранта.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Зловмисник наразі затриманий у процесуальному порядку та перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області