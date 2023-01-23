Поліцейські затримали неповнолітнього корсунчанина, який трубою та палицею побив товариша

Сімнадцятирічному корсунчанину загрожує до восьми років позбавлення волі за те, що завдав тяжких тілесних ушкоджень односельцю. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Ситуація сталася 20 січня в селі Набутів. Місцеві мешканці на вулиці ледь живого виявили побитого 33-річного односельця. Вони одразу повідомили про це поліцейському офіцеру громади та викликали швидку медичну допомогу.

Чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Наразі він госпіталізований до реанімаційного відділення.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції міста Корсунь-Шевченківський, слідчі та працівники криміналістичної лабораторії слідчого Управління ГУНП в Черкаській області.

Поліцейські зібрали речові докази та встановили зловмисника.

Ним виявився 17-річний хлопець, який, перед тим що сталося, запросив знайомого до себе додому.

Чоловіки разом випивали, а потім почали конфлікт із бійкою.

Юнак схопив дерев’яну палицю та вдарив нею товариша, а потім ще відгамселив металевою трубою. Правопорушника затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі слідчими, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області