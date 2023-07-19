Поліцейські затримали одесита, який на ґрунті ревнощів убив співмешканку

Жінка померла від крововтрати після удару в шию. За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Поліцейські встановили, що серед дня, в квартирі одного з житлових будинків на вулиці Богдана Хмельницького під час хмільного застілля між чоловіком та жінкою на ґрунті ревнощів виникла сварка. Під час суперечки зловмисник схопив зі столу ніж і вдарив ним у шию 52-річної потерпілої.

Після скоєного 44-річний правопорушник пішов до сусідів, вони і повідомили про подію в поліцію.

Правоохоронці вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які скерували на експертизу, а чоловіка затримали в процесуальному порядку.

«За наявності достатніх доказів, які вже зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – розповіла старша слідча слідчого відділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції Людмила Руда.

ГУ Національної поліції в Одеській області