Поліцейські затримали п’яного водія вантажівки, який травмував трьох людей

Автопригода сталася вчора, 1 вересня, близько 21-ї години на трасі Київ – Одеса неподалік села Єгорівка Дачненської ОТГ.

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій вантажного автомобіля «MAN» під час перестроювання з середньої смуги в крайню праву не помітив легковий автомобіль «ВАЗ» під керуванням 30-річної жінки, яка їхала по ній, і здійснив зіткнення. Від удару легковик з’їхав у кювет.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водійка легковика та двоє її дітей – 10-річна донька й 14-річний син. Усю родину каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з різними травмами. У жінки відібрали біологічні зразки для встановлення наявності алкоголю в організмі.

Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння на місці події, він був п’яний. Допустима норма алкоголю в його організмі перевищувала майже в 13 разів.

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Сергій Слівченко, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України та затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження, та обрання запобіжного заходу.

В рамках провадження транспортні засоби поміщено на арештмайданчик та призначено низку судових експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські закликають водіїв не порушувати правил дорожнього руху та за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння, аби не наражати себе та оточення на небезпеку.

Одеське районне управління поліції № 2