Поліцейські затримали підозрюваного у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень жителю Білгород-Дністровського району

Зловмисник накинувся з палицею на потерпілого після того, як останній попросився пожити у нього. Правопорушнику повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Декілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від голови Шабівської ОТГ про те, що у дворі 59-річного жителя одного з сіл громади виявили його 66-річного односельця без ознак життя.

Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною смерті чоловіка став шок, перелами ребер, стегна та розрив легені.

В ході проведення досудового розслідування слідчі встановили, що потерпілого побив власник того домоволодіння, де його й виявили. Напередодні події до 59-річного чоловіка прийшли його знайомі односельці – 66-річний громадянин зі своєю дружиною. Надалі вони разом вживали алкогольні напої і посварилися. Жінка покинула оселю, а її чоловік залишився і в подальшому був побитий господарем. Останній декілька разів вдарив гостя кулаком в обличчя, а потім взяв дерев’яну палицю, якою користувався під час ходьби, і побив ще й нею. Потерпілого зловмисник виштовхав на подвір’я і пішов відпочивати.

Правоохоронці затримали у процесуальному порядку правопорушника. Чоловік пояснив, що сварка з гостями виникла, коли вони почали просити дозволити їм якийсь час пожити у нього через труднощі з власним житлом, але він відмовив.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, зокрема палицю, та скерували їх на експертизу.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини