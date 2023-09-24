Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П’ятихатках

На затримання зловмисника були орієнтовані всі служби, а до пошуків задіяні не лише співробітники Кам’янського районного управління поліції, управління карного розшуку обласної поліції, а й Департаментів карного розшуку та кримінального аналізу Нацполіції. Поліцейські встановили особу підозрюваного — 46-річного раніше судимого місцевого мешканця.

Злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П`ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила зв`язок зі своєю 16-річною донькою. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції.

Тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

Від моменту злочину правоохоронці відпрацювали територію міста, опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.

Поліцейські були максимально націлені на розкриття особливо тяжкого злочину та відпрацювали усі можливі версії, аби підтвердити чи спростувати кожну.

23 вересня після безупинних слідчих та розшукових заходів правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель. Затримали чоловіка за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК.

Також у підозрюваного правоохоронці провели обшуки.

На підставі зібраної доказової бази 24 вересня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція України