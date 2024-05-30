Поліцейські затримали причетного до вбивства у Хорошівській громаді Житомирщини

Пізно увечері 28 травня до поліції від медиків екстреної допомоги надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя на дорозі у селі Дворищі. Травми на тілі потерпілого, 59-річного місцевого жителя, свідчили про насильницький характер смерті.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського райуправління. Правоохоронці зафіксували всі обставини діяння та вилучили речові докази.

Оперативники кримінальної поліції за підтримки колег з УКР ГУНП в області вже за кілька годин встановили особу причетного до загибелі чоловіка.

35-річного місцевого жителя поліцейські розшукали на одній з вулиць села, де той переховувався. Він визнав свою провину в учиненому та розповів, що того вечора між ним та односельцем виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички молодший з чоловіків схопив металевий прут, знайдений неподалік сусідньої садиби, та заподіяв ним кілька ударів по тілу та голові опонента. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського райуправління затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За вчинене чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції