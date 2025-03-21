Поліцейські затримали раніше судимого вінничанина, який продавав гранати та набої

19 березня працівники Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали 21-річного жителя м. Вінниці, який збував боєприпаси.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Тараса Стаховського, інформацію про те, що фігурант шукає покупців для обмежених в обігу предметів, відпрацьовували працівники кримінальної поліції.

Під час досудового розслідування поліцейські задокументували два факти продажу зловмисником боєприпасів.

Спочатку він продав понад 700 набоїв до стрілецької зброї, потім три гранати із запалами.

Відомо, що хлопець раніше судимий за майнові злочини.

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу. Встановлюється джерело їх походження.

Слідством розслідується провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 7 років позбавлення волі.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Калинівський відділ Хмільницької окружної прокуратури.

Документували протиправну діяльність зловмисника працівники Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку та оперативних служб Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області