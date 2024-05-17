Поліцейські затримали рівнянку, яка викрала сумку з гривнями та іноземною валютою

До поліції 15 травня надійшло повідомлення 42-річної підприємиці, що із її торгівельного кіоску на вулиці Шевченка в обласному центрі зникла сумка з документами та грішми.

Слідчо-оперативна група Рівненського РУП з’ясувала, що особисті речі заявниці хтось поцупив, коли вона відволіклась на покупця. У сумці знаходились 100 тисяч гривень, 500 доларів США, понад 100 Євро та документи.

Під час проведення розшукових заходів оперативники Рівненського РУП встановили, що крадіжку скоїла 30-річна рівнянка, раніше судима за вчинення майнових злочинів.

Розшукали її орієнтовно за дві години за місцем проживання. У скоєному вона зізналася, проте частину крадених грошей вже встигла витратити на власні потреби. А документи, які були в сумці, викинула в смітник.

За цим фактом слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області