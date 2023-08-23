Поліцейські затримали рівнянина, який убив чоловіка, підірвавши гранату у житловому будинку

На спецлінію 102 повідомлення надійшло о 22:30 19 серпня. Унаслідок вибуху загинув пенсіонер та травмувалася жінка.

Поліцейські встановили, що того дня у селі Залізниця колишнього Корецького району 38-річний чоловік разом із на рік молодшою співмешканкою у будинку її батька, в якому вони проживали, розпивали спиртне. Ввечері, під час конфлікту 38-річний чоловік дістав гранату, привів її у дію та кинув на підлогу. Унаслідок вибуху загинув 59-річний господар будинку, його 37-річну доньку із осколковими пораненнями госпіталізували.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство двох осіб за ч.2 ст.15, п.1 ч.2. ст. 115 та умисному вбивстві за ч.1 ст. 115 КК України.

Сьогодні, 22 серпня, йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Досудове розслідування триває. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Рівненської області