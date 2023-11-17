Поліцейські затримали шахрая, якому лучанин віддав майже 100 тисяч гривень

Аби допомогти синові, який нібито «потрапив у ДТП», громадянин виніс невідомій особі всі заощадження – 30 тисяч гривень та майже 2 тисячі доларів. Через декілька годин зловмисника затримали поліцейські.

Подія трапилась учора, близько 11 години. До 87-річного лучанина подзвонив невідомий та повідомив, що його син потрапив в аварію, мовляв, потрібні гроші на операцію, адже чоловіка транспортуватимуть до Києва.

Через кілька хвилин на порозі квартири стояв хлопець, якому довірливий волинянин виніс всі гроші, які мав у гривнях та доларах: сумарно майже 100 тисяч гривень.

Отямившись, згодом зателефонував до сина, з яким виявилось усе гаразд.

Після повідомлення на лінію 102 поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення зловмисника. Так, працівники карного розшуку Луцького РУП та відділу кримінального аналізу, з залученням інших служб ГУНП, встановили місце перебування особи. Це 19-річний мешканець Дніпропетровської області. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального Кодексу України, йому оголосять підозру за шахрайство.

Встановлюється інформація щодо всього кола осіб, причетних до шахрайських дій.

Сектор комунікації поліції Волинської області