Поліцейські затримали шахрая, який привласнив понад $3,6 млн. іноземної компанії

Іноземця шість років розшукували правоохоронні органи Об’єднаних Арабських Еміратів. Оперативники карного розшуку Нацполіції встановили місце перебування та затримали зловмисника у столиці.

Фігурант працював менеджером з продажу в одній із компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах. У цій компанії також працювала землячка зловмисника. Домовившись, вони розробили злочинний план: підробили документи та привласнили понад 3,6 млн дол. США.

Аби уникнути покарання, 41-річний чоловік виїхав із країни і переховувався від правоохоронних органів, відтак правоохоронні органи ОАЕ оголосили його в міжнародний розшук.

Встановили місце перебування та затримали фігуранта оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції. Чоловіка доставили до Шевченківського управління поліції столиці для оформлення процесуальних документів. Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

Згідно із законодавством Об’єднаних Арабських Еміратів, зловмиснику загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України