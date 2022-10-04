Поліцейські затримали спільників, які торгували наркотиками у столиці

Двоє киян налаштували наркобізнес на території Дарницького та Дніпровського районів. Серед асортименту «товару»: метадон, амефетамін, канабіс та пігулки екстазі. Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили партію заборонених речових.

Оперативники та слідчі Дарницького управління поліції отримали інформацію, про те, що двоє місцевих мешканців налагодили на території району наркобізнес. Поліцейські провели оперативні закупки та задокументували злочинну діяльність фігурантів.

Правопорушниками виявилися двоє місцевих мешканців, 1987 років народження. За їх місцями мешкання було проведено обшуки, у результаті яких правоохоронці виявили та вилучили: метадон, амфетамін, канабіс та пігулки екстазі, приготовлені до збуту.

Попередньо встановлено, що наркоділки близько пів року збували заборонені речовини на території Дарницького та Дніпровського районів з рук в руки наркозалежним особам. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За даним фактом слідчими Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі слідчий за погодженням з окружною прокуратурою готує затриманим повідомлення про підозру. Максимальне покарання передбачає до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють канал надходження наркотичних речовин до столиці. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва