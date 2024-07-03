Поліцейські затримали трьох фігурантів, які пограбували та позбавили волі 29-річного іноземця

Зловмисники спочатку побили постраждалого у орендованій ним квартирі й відібрали його мобільний телефон, а потім проти волі вивезли на автомобілі та висадили у невідомій місцевості. Правоохоронці встановлюють мотиви скоєння злочину, спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернулись лікарі швидкої допомоги з інформацією про те, що до приймального відділення лікарні доставлений чоловік з численними тілесними ушкодженнями. Для з’ясування всіх обставин події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції полковник поліції Араік Кочкадамян, чоловіка пограбували та незаконно позбавили волі троє його знайомих – мешканці столиці 1991, 1995 та 1998 років народження:

«Як нам вдалось встановити, правопорушники чекали на потерпілого біля його місця проживання, після чого зайшли разом з ним до квартири, де почали його бити та забрали мобільний телефон. Надалі фігуранти посадили потерпілого у автівку та вивезли іноземця у незнайомий йому район міста».

Оперативники Голосіївського управління спільно з колегами зі столичного главку, за допомоги аналітиків кримінального аналізу оперативно встановили місцезнаходження автомобіля, яким пересувались зловмисники та затримали усіх фігурантів у Голосіївському районі столиці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру за грабіж та незаконне позбавлені волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі», – додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва