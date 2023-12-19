Поліцейські затримали тварюку, яка осквернила ханукію у центрі столиці

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва