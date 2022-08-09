Поліцейські затримали у Києві підозрюваного у шахрайстві: заробляв, «продаючи» елітні авто

37-річний мешканець Київської області перебував у розшуку з 2019 року за вчинення ряду шахрайств. Зловмисник діяв під виглядом працівника автосалону – входив у довіру до потенційних клієнтів та «продавав» престижні автівки набагато дешевше їх реальної вартості. Отримавши за таку послугу наперед гроші, спритник зникав.

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановили місцеперебування розшукуваного та затримали його у середмісті Києва.

В ході слідства поліцейські встановили, що зловмисник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайства, ошукував людей, пропонуючи придбати за привабливою ціною елітні автомобілі. Один із потерпілих передав шахраю 41 тисячу доларів США за «авто», яке він мав надати йому пізніше. Ще одна потерпіла внесла 13 тисяч доларів США, однак, зрозумівши, що її ошукали, звернулася в поліцію.

Крім того, підозрюваний заробляв, «надаючи послуги» з розмитнення автомобілів. Один із потерпілих заплатив йому 3 тисячі доларів США за «допомогу», після чого зловмисник зник.

Підозрюваному у вчиненні шахрайств, відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, загрожує до 12-ти років ув’язнення.

До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Управління комунікації Національної поліції України